Mattia Destro è il giocatore del mese di gennaio per l'AIC (Di martedì 9 febbraio 2021) Mattia Destro, attaccante del Genoa, è stato nominato "Il calciatore del mese" per l'AIC. Il centravanti rossoblù ha ricevuto il 53,4% delle preferenze dei suoi colleghi, fermo al 30,7% Barella, terzi a pari merito con l'8% Chiesa e Milinkovic-Savic. In giornata il vice presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Davide Biondini gli ha consegnato il premio al Centro Sportivo Signorini. Foto: sito Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

