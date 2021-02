L'anno scolastico potrebbe durare di più per recuperare il tempo perduto (Di martedì 9 febbraio 2021) Nel programma di governo per il premier incaricato la scuola ha la priorità. La proposta sarebbe quella di rivedere il calendario scolastico per cercare di recuperare i giorni persi a causa della ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 9 febbraio 2021) Nel programma di governo per il premier incaricato la scuola ha la priorità. La proposta sarebbe quella di rivedere il calendarioper cercare dii giorni persi a causa della ...

Agenzia_Ansa : #Draghi ai partiti: 'Il futuro governo dovrà rimodulare il calendario scolastico dell'anno in corso, per recuperare… - Adnkronos : #Governo, Draghi vuole prolungare l'anno scolastico - rtl1025 : ?? 'Lavorare da subito perché a settembre tutte le #cattedre siano assegnate e i #docenti siano in classe dal primo… - EatSardinia : RT @alexethno: #Draghi: 'Rivedere calendario scolastico per recuperare i giorni persi'. Il futuro governo dovrà 'rimodulare il calendario s… - tiziRMA : RT @LaStampa: Allungare 'lievemente' l'anno scolastico. E così Mario Draghi già getta scompiglio tra i presidi italiani. Una proposta che v… -