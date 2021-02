La frecciata di Belen Rodriguez ai suoi ex | “Per la prima volta amo un uomo gentile”

(Di martedì 9 febbraio 2021)ha ritrovato finalmente l'amore. Non solo, la show girl è anche in dolce attesa. Una nuova storia d'amore che parla la lingua del romanticismo e della passione.caption id="attachment 111673" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionL'intervista dialla rivista Chie Antonio Spinalbese sono pazzi di gioia per il bambino (o la bambina) che arriverà. La show girl ha dichiarato ai microfoni di Chi: "Sono al quinto mese di gravidanza e sono felicissima. Sento che sarà una bambina. Per laamo un"".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLE3LI6p9cm/" Golssip.

infoitcultura : Belen Rodriguez, la ‘frecciata’ non passa inosservata: “La vendetta…”, a chi è rivolta? - leggoit : #Belen, frecciata a Stefano De Martino al ristorante con Cecilia e il fidanzato Antonino: «La ve... -

Ultime Notizie dalla rete : frecciata Belen

...del film Scarface di Oliver Stone per mandare unaal veleno. A chi? In molti sui social hanno puntato subito il dito contro Stefano De Martino, il suo ex marito e padre di suo figlio....... su Instagramlancia una chiara frecciatina? Sentite cosa ha detto!Rodriguez, lanon passa inosservata: 'La vendetta...', a chi è rivolta? Alcune IG story pubblicate da...La rivista diretta da Signorini anticipa alcuni stralci dell'intervista alla show girl che uscirà sul numero di domani. Belen conferma la gravidanza e parla per la prima volta del suo uomo.Tramite il suo profilo Instagram, sembra che Belen abbia punzecchiato di nuovo l'ex marito Stefano tirando in ballo l'oroscopo e gli ascendenti.