Honda | utile operativo 9 mesi in calo ma rivede al rialzo outlook

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Utili in forteper il produttore d’auto giapponeseMotor, che ha chiuso i primi novedell’anno con undi 447 miliardi di yen (circa 4,3 miliardi di dollari), indel 30% rispetto ai 639,2 miliardi del 2019. I ricavi delle vendite si sono attestati a 9.546,7 miliardi di yen, mentre l’netto si attesta a 444,1 miliardi. Annunciato un dividendo trimestrale di 26 yen. La big giapponese dell’auto è intervenuta soprattutto sul controllo dei costi ed ha avviato una review di tutte le attività aziendali. Su questa base ha rivisto ali target per l’anno in corso. La previsione diconsolidato dell’esercizio che si chiuderà al 31 marzo 2021 è stata ...

