Governo: Salvini, 'con Draghi condiviso ritardi e pasticci su tema salute' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Con Draghi "sul tema salute abbiamo condiviso i pasticci fatti dalla Ue, io mi sono confrontato con Guido Bertolaso, per mettere in sicurezza gli italiani occorre correre". Lo dice Matteo Salvini, al termine del suo incontro con Mario Draghi. Poi Salvini aggiunge che Draghi stesso sottolineato come ci sia bisogno di fare attenzione per la categoria dei disabili. "Qui - rivela - ho fatto una unica deroga su ministeri, ho ricordato il ministero per le disabilità, che vorrei fosse riportato in vita. Semplificare la vita a sei milioni di italiani è una cosa da fare". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Con"sulabbiamofatti dalla Ue, io mi sono confrontato con Guido Bertolaso, per mettere in sicurezza gli italiani occorre correre". Lo dice Matteo, al termine del suo incontro con Mario. Poiaggiunge chestesso sottolineato come ci sia bisogno di fare attenzione per la categoria dei disabili. "Qui - rivela - ho fatto una unica deroga su ministeri, ho ricordato il ministero per le disabilità, che vorrei fosse riportato in vita. Semplificare la vita a sei milioni di italiani è una cosa da fare".

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Febbraio: “Non condivido le tue idee, ma mi batterò fino alla morte affinché… - fattoquotidiano : Il governo Draghi non è ancora nato e rischia già di spaccarsi proprio sul tema che ha provocato la caduta del Cont… - blogsicilia : Il nuovo esecutivo Draghi sempre più vicino e l'appoggio della Lega, Minardo presenta a Salvini il dossier Sicilia… - alegio957 : RT @NFratoianni: #Salvini propone a Draghi di adottare il modello #Lombardia nella gestione della pandemia e come peculiarità del nuovo gov… -