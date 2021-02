Governo Draghi, Salvini: “Sul Recovery fund c’è un cambio di atteggiamento e di fiducia della Lega” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Avrò, via zoom, una riunione con i 29 parlamenti europei della Lega con cui condivideremo i passaggi delle prossime ore e dei prossimi giorni”. Lo ha detto Matteo Salvini, al termine del suo incontro con Mario Draghi. “Conte – rimarca – non aveva condiviso nulla con nessuno, un conto invece è essere protagonisti sul tema dei fondi da ricevere”, ha detto ancora sul Recovery fund, su cui stasera è atteso un nuovo voto a Bruxelles, dopo l’astensione della Lega al primo. “Questo – ha rivelato – comporta un cambio di atteggiamento e fiducia della Lega” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) “Avrò, via zoom, una riunione con i 29 parlamenti europeicon cui condivideremo i passaggi delle prossime ore e dei prossimi giorni”. Lo ha detto Matteo, al termine del suo incontro con Mario. “Conte – rimarca – non aveva condiviso nulla con nessuno, un conto invece è essere protagonisti sul tema dei fondi da ricevere”, ha detto ancora sul, su cui stasera è atteso un nuovo voto a Bruxelles, dopo l’astensioneal primo. “Questo – ha rivelato – comporta undi” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

