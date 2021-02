**Governo: Draghi a partiti, ‘buone notizie da Ue su vaccini, priorità studenti e docenti’** (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) – Campagna vaccinale nelle priorità del premier incaricato Mario Draghi. Ne ha parlato con le forze politiche che stamattina lo hanno incontrato alle quali avrebbe detto che ci sono buone notizie dall’Europa sui contratti per i vaccini. Il presidente avrebbe sottolineato sia l’esigenza di migliorare la logistica nella distribuzione delle vaccinazioni sia quella di dare una via prioritaria nella vaccinazione a docenti e studenti. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) – Campagna vaccinale nelledel premier incaricato Mario. Ne ha parlato con le forze politiche che stamattina lo hanno incontrato alle quali avrebbe detto che ci sono buonedall’Europa sui contratti per i. Il presidente avrebbe sottolineato sia l’esigenza di migliorare la logistica nella distribuzione delle vaccinazioni sia quella di dare una via prioritaria nella vaccinazione a docenti e. L'articolo CalcioWeb.

