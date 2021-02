Eugenia di York è diventata mamma di un maschietto. Ed è finito subito su Instagram (Di martedì 9 febbraio 2021) Eugenia di York, 30 anni, ha avuto il primo figlio dal marito Jack Brooksbank. La principessa lo ha dato alla luce nel Portland Hospital di Londra (dove è nata anche lei). Appena arrivato al mondo il nuovo bis nipote della regina Elisabetta si è subito guadagnato una foto su Instagram in bianco e nero. Leggi anche › Eugenia di York ha già scelto il college per il Royal Baby in arrivo › Eugenia di York, si scommette sul nome del nuovo royal baby: Alice o Arthur › Eugenia di York a Selena Gomez: «Sei grande ... Leggi su iodonna (Di martedì 9 febbraio 2021)di, 30 anni, ha avuto il primo figlio dal marito Jack Brooksbank. La principessa lo ha dato alla luce nel Portland Hospital di Londra (dove è nata anche lei). Appena arrivato al mondo il nuovo bis nipote della regina Elisabetta si èguadagnato una foto suin bianco e nero. Leggi anche ›diha già scelto il college per il Royal Baby in arrivo ›di, si scommette sul nome del nuovo royal baby: Alice o Arthur ›dia Selena Gomez: «Sei grande ...

