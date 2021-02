Diletta Leotta e Can Yaman, anche lei conferma l’inizio della favola d’amore (Foto) (Di martedì 9 febbraio 2021) Continuano a dire e non dire Diletta Leotta e Can Yaman ma poco fa anche lei ha pubblicato una Foto di coppia. Ancora una volta sono uno accanto all’altra, ancora una volta stanno facendo qualcosa insieme. Non c’è dubbio che siano entrambi molto sportivi e che adesso amino entrambi i cavalli. Can Yaman è rimasto a Roma, un lavoro dopo l’altro è molto impegnato ma sembra anche che sia impegnato con la conduttrice. Diletta Leotta era sparita per qualche giorno dai social, comparsa poi nella Foto sul profilo dell’attore turco e adesso lo scatto che dice tutto. Un cavallo bianco e loro due, il loro amore. C’è ancora qualche dubbio? Lei lo annulla scrivendo “C’era una volta…”. E’ l’inizio di una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 febbraio 2021) Continuano a dire e non diree Canma poco falei ha pubblicato unadi coppia. Ancora una volta sono uno accanto all’altra, ancora una volta stanno facendo qualcosa insieme. Non c’è dubbio che siano entrambi molto sportivi e che adesso amino entrambi i cavalli. Canè rimasto a Roma, un lavoro dopo l’altro è molto impegnato ma sembrache sia impegnato con la conduttrice.era sparita per qualche giorno dai social, comparsa poi nellasul profilo dell’attore turco e adesso lo scatto che dice tutto. Un cavallo bianco e loro due, il loro amore. C’è ancora qualche dubbio? Lei lo annulla scrivendo “C’era una volta…”. E’di una ...

Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: la prima foto insieme sul profilo Instagram di lei - MediasetTgcom24 : Can Yaman e Diletta Leotta, prima foto social insieme: coppia pericolosa! #canyaman - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman vanno in contropiede: 'Coppia pericolosa' - leobrescia02 : umiliare per due volte i gobbi in una stagione sarebbe come scoparsi diletta leotta non solo quella volta - andreapalazzo2 : RT @VanityFairIt: Dicono che siano inseparabili @DilettaLeotta -