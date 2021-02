COVID, un decesso al Moscati di Avellino: il punto sui ricoveri (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta la notte scorsa, nella terapia intensiva del COVID Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente di 67 anni di Avella (Av). La donna era ricoverata dal 15 gennaio e il 27 era stata trasferita in terapia intensiva. Al COVID Hospital dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 39 pazienti, 7 dei quali in terapia intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta la notte scorsa, nella terapia intensiva delHospital dell’Azienda, una paziente di 67 anni di Avella (Av). La donna era ricoverata dal 15 gennaio e il 27 era stata trasferita in terapia intensiva. AlHospital dell’Aziendarisultano ricoverati 39 pazienti, 7 dei quali in terapia intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

sole24ore : Nell’anno del Covid-19 le pensioni cancellate per decesso sono cresciute del 16% - sole24ore : Nell’anno del #Covid le #pensioni cancellate per decesso sono cresciute del 16%. - CdT_Online : I #numeri della #pandemia —> - infoitinterno : Covid, in Calabria 142 nuovi positivi: 380 guariti e un decesso - Ticinonline : 38 nuovi casi, ma anche un decesso in Ticino #ticino #covid19 #coronavirus -