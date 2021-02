Coronavirus: in Cina l’OMS esclude l’errore in laboratorio (Di martedì 9 febbraio 2021) 9 febbraio: in data odierna si è svolta in Cina una Conferenza Stampa durante la quale l’OMS, ovvero l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha rilevato che il Coronavirus è di origine animale, definendo “improbabile” l’ipotesi di un errore commesso in laboratorio. OMS e Coronavirus: le ipotesi di Peter Ben Embarek Lo scienziato Danese e Program Manager presso l’OMS, Peter Ben Embarek, si esprime: “Non abbiamo scoperto qualcosa che abbia drammaticamente cambiato la storia. Non sappiamo quale ruolo abbia avuto il mercato di Wuhan. Però abbiamo aggiunto nuovi dettagli importanti per la nostra comprensione”. Il team di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità giunse nella ormai nota città Cinese il 14 gennaio e successivamente fu accompagnato, dalle Autorità, in vari ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) 9 febbraio: in data odierna si è svolta inuna Conferenza Stampa durante la quale, ovvero l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha rilevato che ilè di origine animale, definendo “improbabile” l’ipotesi di un errore commesso in. OMS e: le ipotesi di Peter Ben Embarek Lo scienziato Danese e Program Manager presso, Peter Ben Embarek, si esprime: “Non abbiamo scoperto qualcosa che abbia drammaticamente cambiato la storia. Non sappiamo quale ruolo abbia avuto il mercato di Wuhan. Però abbiamo aggiunto nuovi dettagli importanti per la nostra comprensione”. Il team di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità giunse nella ormai nota città Cinese il 14 gennaio e successivamente fu accompagnato, dalle Autorità, in vari ...

corona_tweet : RT @ILSOTRANTO: #Wuhan Covid a Wuhan, missione Oms finita: «L'origine del virus? Fuga da laboratorio improbabile» Origine del #coronavirus… - ILSOTRANTO : #Wuhan Covid a Wuhan, missione Oms finita: «L'origine del virus? Fuga da laboratorio improbabile» Origine del… - MenegazziMarina : RT @ImolaOggi: Coronavirus, “ai mondiali di Wuhan a ottobre ci siamo ammalati tutti” (Oms: in Cina nessuna traccia di Covid prima di dicemb… - Sgiardule : RT @ImolaOggi: Coronavirus, “ai mondiali di Wuhan a ottobre ci siamo ammalati tutti” (Oms: in Cina nessuna traccia di Covid prima di dicemb… - peppiniellopz : RT @ImolaOggi: I Giochi Militari di Wuhan a ottobre e il coronavirus: il caso degli atleti svedesi confinati in una base militare (Oms: in… -