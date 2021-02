Controller wireless per Xbox – Pulse Red disponibile da oggi (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo l’annuncio dello scorso 11 gennaio, la nuovissima tonalità Pulse Red dell’iconico Controller wireless per Xbox è finalmente disponibile per l’acquisto sul Microsoft Store al prezzo di 59,99€. Travolgente, deciso e di impatto, Pulse Red è il Controller che non si lascia sfuggire l’occasione per spiccare e aggiungere stile e personalità alle proprie sessioni di gaming.L’inedita colorazione arriva sul mercato in concomitanza con San Valentino, un’occasione perfetta per regalare al proprio partner il nuovo Controller wireless di Xbox. Pulse Red si presenta con un topcase rosso acceso, pulsanti neri e il retro bianco e vanta proporzioni raffinate e superfici sagomate. Dotato del pulsante ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo l’annuncio dello scorso 11 gennaio, la nuovissima tonalitàRed dell’iconicoperè finalmenteper l’acquisto sul Microsoft Store al prezzo di 59,99€. Travolgente, deciso e di impatto,Red è ilche non si lascia sfuggire l’occasione per spiccare e aggiungere stile e personalità alle proprie sessioni di gaming.L’inedita colorazione arriva sul mercato in concomitanza con San Valentino, un’occasione perfetta per regalare al proprio partner il nuovodiRed si presenta con un topcase rosso acceso, pulsanti neri e il retro bianco e vanta proporzioni raffinate e superfici sagomate. Dotato del pulsante ...

