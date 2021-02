C’è un Draghi per tutti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si stringe e arrivano tutti, nel Palazzo torna anche Berlusconi dopo un anno di lontananza e malanni. Lo accompagna una calca di giornalisti e operatori tv, fuori e dentro la camera dei deputati. Le parlamentari e i parlamentari di Forza Italia organizzano una piccola festa di accoglienza, «Bravo presidente», «bentornato». Le stanze al primo piano di Montecitorio si addensano oltre i limiti di sicurezza, un corteo sospinge il Cavaliere fino alla porta di Mario Draghi, un telefonino riprende, un giornalista … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si stringe e arrivano, nel Palazzo torna anche Berlusconi dopo un anno di lontananza e malanni. Lo accompagna una calca di giornalisti e operatori tv, fuori e dentro la camera dei deputati. Le parlamentari e i parlamentari di Forza Italia organizzano una piccola festa di accoglienza, «Bravo presidente», «bentornato». Le stanze al primo piano di Montecitorio si addensano oltre i limiti di sicurezza, un corteo sospinge il Cavaliere fino alla porta di Mario, un telefonino riprende, un giornalista … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

matteosalvinimi : #Salvini: Se c'è una marcia nuova e in Europa una persona come Mario Draghi è capace di ridiscutere tutte le folli… - emenietti : molti giornalisti politici da quando c'è draghi che non passa cose ai giornali. - La7tv : #ottoemezzo Andrea Scanzi: 'Al momento non c'ho capito sostanzialmente nulla. Non ci credo che Berlusconi diventa d… - emidio_antonio : potrebbe essere ... solo che non c'è più #Zingaretti come interlocutore, ma #Draghi ?? - Mi_consento : @simona1964 Draghi non è membro del Bilderberg, della Commissione Trilaterale Rockefeller, del G30 e dell’Aspen Ins… -

