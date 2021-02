Campania, consigliere di Fi a rischio processo. Morra (M5s): “La legge sugli scioglimenti per mafia va rivista: includere i consigli regionali” (Di martedì 9 febbraio 2021) In caso di infiltrazioni mafiose nei consigli regionali bisognerebbe “ipotizzare una revisione della legge sugli scioglimenti: ad oggi i consigli regionali sono esclusi, eppure sono tante le inchieste che dimostrano come le mafie si siano infiltrate”. Lo scrive sui social il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra (M5s), e la riflessione nasce da una notizia pubblicata in esclusiva su Il Fatto Quotidiano: la richiesta di rinvio a giudizio per concorso esterno in associazione camorrista del consigliere regionale campano di Forza Italia Massimo Grimaldi. Secondo le accuse della Dda di Napoli, Grimaldi siede in consiglio da più di 15 anni grazie al sostegno e ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) In caso di infiltrazioni mafiose neibisognerebbe “ipotizzare una revisione della: ad oggi isono esclusi, eppure sono tante le inchieste che dimostrano come le mafie si siano infiltrate”. Lo scrive sui social il presidente della commissione parlamentare Anti, Nicola(M5s), e la riflessione nasce da una notizia pubblicata in esclusiva su Il Fatto Quotidiano: la richiesta di rinvio a giudizio per concorso esterno in associazione camorrista delregionale campano di Forza Italia Massimo Grimaldi. Secondo le accuse della Dda di Napoli, Grimaldi siede ino da più di 15 anni grazie al sostegno e ai ...

