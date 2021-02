Boschi, candidare Conte in Parlamento non è una priorità (Di martedì 9 febbraio 2021) "Penso sia prematuro parlarne adesso, sentiremo anche i nostri rappresentanti sul territorio. Per Italia viva in questo momento la priorità è dare al Paese un governo prima possibile. Il destino ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 9 febbraio 2021) "Penso sia prematuro parlarne adesso, sentiremo anche i nostri rappresentanti sul territorio. Per Italia viva in questo momento laè dare al Paese un governo prima possibile. Il destino ...

LeonciniR : Boschi, candidare Conte in Parlamento non è una priorità - condorbox : Boschi, candidare Conte in Parlamento non è una priorità #news - giornaleradiofm : Boschi, candidare Conte in Parlamento non è una priorità: (ANSA) - ROMA, 09 FEB - 'Penso sia prematuro parlarne ade… - iconanews : Boschi, candidare Conte in Parlamento non è una priorità - GHERARDIMAURO1 : Boschi, candidare Conte in Parlamento non è una priorità -