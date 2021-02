Bitcoin può anche sgonfiarsi ma dimostra una cosa: il bisogno di una moneta digitale c'è (Di martedì 9 febbraio 2021) Il fenomeno Bitcoin divide gli esperti come non mai. Gli addetti ai lavori (economisti, esponenti delle banche centrali, operatori della finanza) sono quasi unanimi nel sostenere che si tratti di una bolla destinata a sgonfiarsi: il Bitcoin non avrebbe alcun valore o, se ce l’ha, sarebbe molto basso. Coloro che vengono dal mondo delle startup, delle nuove tecnologie sostengono invece che saremmo di fronte ad una rivoluzione con il Bitcoin che rappresenta la moneta del futuro. Addirittura parlano di ‘‘oro digitale’’. Andiamo ai fatti. Se rimaniamo fedeli al detto di Wall Street (‘‘i mercati hanno sempre ragione’’) dovremmo riconoscere che il Bitcoin non è una bolla. Il suo prezzo è rimasto abbastanza stabile sotto i 10.000 euro nell’ultimo anno e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Il fenomenodivide gli esperti come non mai. Gli addetti ai lavori (economisti, esponenti delle bcentrali, operatori della finanza) sono quasi unanimi nel sostenere che si tratti di una bolla destinata a: ilnon avrebbe alcun valore o, se ce l’ha, sarebbe molto basso. Coloro che vengono dal mondo delle startup, delle nuove tecnologie sostengono invece che saremmo di fronte ad una rivoluzione con ilche rappresenta ladel futuro. Addirittura parlano di ‘‘oro’’. Andiamo ai fatti. Se rimaniamo fedeli al detto di Wall Street (‘‘i mercati hanno sempre ragione’’) dovremmo riconoscere che ilnon è una bolla. Il suo prezzo è rimasto abbastanza stabile sotto i 10.000 euro nell’ultimo anno e ...

E' sufficiente questo a spiegare la mutazione di prezzo? Difficile pensarlo ma un fondo di ragione ci può essere. Non è questo il luogo per spiegare come funziona il Bitcoin. Si tratta di una moneta ...

Musk che investe 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin e fa impennare la criptovaluta, Musk che guarda ... Nell'ambito del piano di compensazione decennale di Tesla, Musk può acquistare 20.264.042 azioni ...

