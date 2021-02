Atletica, Marcell Jacobs continua a volare: vince a Lievin con un super 6.54, il record italiano è a un passo (Di martedì 9 febbraio 2021) Marcell Jacobs è in uno stato di forma strepitosa e oggi si è letteralmente superato a Lievin (Francia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour di Atletica leggera. Il velocista italiano ha corso i 60 metri in un eccellente 6.54, migliorando di un centesimo quanto fatto venerdì scorso a Berlino e spingendosi ad appena tre centesimi dal record italiano siglato da Michael Tumi (6.51 nel 2013). Il 26enne è diventato in solitaria il secondo azzurro di sempre su questa distanza e si è confermato il migliore atleta in stagione del Vecchio Continente, quando manca meno di un mese agli Europei Indoor di Torun (Polonia, 4-7 marzo). Il velocista delle Fiamme Oro ha timbrato il tempo sia in batteria che in finale, dove ha vinto la gara battendo lo ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021)è in uno stato di forma strepitosa e oggi si è letteralmenteato a(Francia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour dileggera. Il velocistaha corso i 60 metri in un eccellente 6.54, migliorando di un centesimo quanto fatto venerdì scorso a Berlino e spingendosi ad appena tre centesimi dalsiglato da Michael Tumi (6.51 nel 2013). Il 26enne è diventato in solitaria il secondo azzurro di sempre su questa distanza e si è confermato il migliore atleta in stagione del Vecchio Continente, quando manca meno di un mese agli Europei Indoor di Torun (Polonia, 4-7 marzo). Il velocista delle Fiamme Oro ha timbrato il tempo sia in batteria che in finale, dove ha vinto la gara battendo lo ...

