Atalanta, una sola vittoria in cinque partite. Cresce la nostalgia per il Papu (che segna col Siviglia) (Di martedì 9 febbraio 2021) Se il Napoli se la passa maluccio, non è che l'Atalanta sorrida. Anche a Bergamo non è che stiano attraversando una fase di esaltazione, anzi. Ne scrive il Corriere dello Sport. L'Atalanta sa benissimo che non sta attraversando un buon momento di forma: il 3-3 maturato in casa coi granata è soltanto la punta dell'iceberg. Il pareggio interno nell'ultimo turno pesa parecchio. Non per il risultato in sé, ma per come è maturato. Nelle ultime cinque gare di campionato (va inserito il recupero contro l'Udinese), 6 punti conquistati e una sola vittoria, quella con il Milan. A San Siro la massima espressione del credo gasperiniano, ma i tre pareggi contro Torino, Genoa e Udinese hanno lasciato un bel po' di scorie. E Cresce la nostalgia per il Papu Gomez.

