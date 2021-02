Apple vuole sdoganare la realtà virtuale, in arrivo un visore con 12 videocamere (Di martedì 9 febbraio 2021) Apple starebbe lavorando a un visore VR da presentare nel corso del 2022. Dopo le prime indiscrezioni sugli Apple Glass uscite più di un anno fa, un nuovo report pubblicato da Bloomberg sposta l’attenzione sulla realtà virtuale ipotizzando l’arrivo di un paio di occhiali 3D super-potenti ad un prezzo stimato intorno ai 3mila dollari. L’intento della Mela è di entrare nel mercato con un device notevolmente superiore alla media di mercato, con chip super-potenti realizzati sulla base del modello che ha portato alla creazione dei processori M1 per il Macbook e un materiale in tessuto a rete che aiuterà a diminuirne il peso. Se volessimo pensare ad un’ipotesi di design, potremmo prendere spunto dalle AirPods Max e applicarne il senso estetico ad un visore per la ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 febbraio 2021)starebbe lavorando a unVR da presentare nel corso del 2022. Dopo le prime indiscrezioni sugliGlass uscite più di un anno fa, un nuovo report pubblicato da Bloomberg sposta l’attenzione sullaipotizzando l’di un paio di occhiali 3D super-potenti ad un prezzo stimato intorno ai 3mila dollari. L’intento della Mela è di entrare nel mercato con un device notevolmente superiore alla media di mercato, con chip super-potenti realizzati sulla base del modello che ha portato alla creazione dei processori M1 per il Macbook e un materiale in tessuto a rete che aiuterà a diminuirne il peso. Se volessimo pensare ad un’ipotesi di design, potremmo prendere spunto dalle AirPods Max e applicarne il senso estetico ad unper la ...

