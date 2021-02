Aggiornamento Chrome cruciale per la sicurezza, come procedere a febbraio (Di martedì 9 febbraio 2021) Per chi utilizza il browser di Google, l’Aggiornamento Chrome di questo inizio febbraio è fondamentale per mantenere il proprio dispositivo al sicuro. Una grave falla di sicurezza è stata ammessa proprio da Mountain View che suggerisce di procedere ad un update quanto prima. A dire la verità, il rilascio in questione è a disposizione degli utenti da qualche giorno, più esattamente dallo scorso 4 febbraio. Motivo in più per scaricarlo ora e mettere subito in sicurezza il proprio computer. La modalità per farlo è semplicissima e richiede solo pochi istanti del proprio tempo. L’operazione andrà effettuata per tutti i sistemi operativi principali sia che si utilizzi Windows, sia MacOS che Linux. L’Aggiornamento Chrome che mette al ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Per chi utilizza il browser di Google, l’di questo inizioè fondamentale per mantenere il proprio dispositivo al sicuro. Una grave falla diè stata ammessa proprio da Mountain View che suggerisce diad un update quanto prima. A dire la verità, il rilascio in questione è a disposizione degli utenti da qualche giorno, più esattamente dallo scorso 4. Motivo in più per scaricarlo ora e mettere subito inil proprio computer. La modalità per farlo è semplicissima e richiede solo pochi istanti del proprio tempo. L’operazione andrà effettuata per tutti i sistemi operativi principali sia che si utilizzi Windows, sia MacOS che Linux. L’che mette al ...

