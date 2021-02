Addio a Marini | ' Lupo marsicano' dalla Cisl al Senato

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sindacalista, ministro del Lavoro, parlamentare eletto per 4 mandati alla Camera e due aldi cui è stato presidente dal 2006 al 2008. Una lunga parabola politica e di impegno pubblico pluridecennale che si è di fatto conclusa nel 2013 a 151 voti dall'elezione al Quirinale. Francosi è spento a 87 anni, a Rieti, dopo essere stato ricoverato, a inizio gennaio, all'ospedale San Camillo de Lellis, per le conseguenze del Coronavirus. Alpino in gioventù, rimasto per tutta la vita legato alle montagne del suo Abruzzo, dove era nato il 9 aprile del 1933 a San Pio delle Camere (piccolo comune di 680 anime alle pendici del Gran Sasso a poca distanza da l'Aquila),aveva mosso i primi passi della sua lunga attività pubblica nella. Era il 1950, anno in cui prese la tessera della Dc, dopo la ...

ROMA – "Era andato via giovanissimo dalla sua terra amatissima, da San Pio delle Camere in Provincia dell'Aquila per cercare lavoro e futuro nella capitale. La sua intelligenza e la sua tenacia lo han ...