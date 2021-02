Volley, Champions League 2021 round robin 2. L’Italia a un passo dall’en plein nei quarti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tre giorni di partite per centrare il super en plein. L’Italia ha tutte le carte in regola per aggiungere alle quattro squadre femminili già qualificate per i quarti, altre quattro formazioni maschili al secondo turno della Champions League 2021. Civitanova, Modena e Trento guidano i rispettivi gironi dopo il primo round robin e basteranno una o due vittorie vittorie a queste tre squadre per superare il turno e una vittoria potrebbe bastare anche a Perugia, unica italiana a non essere in testa al proprio girone per via della sconfitta contro Civitanova, che ha già in tasca i tre punti contro Izmir, che ha rinunciato a partecipare alla Coppa. Il gruppo B sarà di casa a Perugia dove sono in programma solo tre partite, proprio per la rinuncia dell’Izmir. ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tre giorni di partite per centrare il super enha tutte le carte in regola per aggiungere alle quattro squadre femminili già qualificate per i, altre quattro formazioni maschili al secondo turno della. Civitanova, Modena e Trento guidano i rispettivi gironi dopo il primoe basteranno una o due vittorie vittorie a queste tre squadre per superare il turno e una vittoria potrebbe bastare anche a Perugia, unica italiana a non essere in testa al proprio girone per via della sconfitta contro Civitanova, che ha già in tasca i tre punti contro Izmir, che ha rinunciato a partecipare alla Coppa. Il gruppo B sarà di casa a Perugia dove sono in programma solo tre partite, proprio per la rinuncia dell’Izmir. ...

COVIDbot_ITA : RT @RegioneER: #SportER. Il grande volley europeo a Modena con la Champions League. In piena sicurezza con la 'bolla anti Covid'. Al PalaPa… - RegioneER : #SportER. Il grande volley europeo a Modena con la Champions League. In piena sicurezza con la 'bolla anti Covid'.… - modenavolley : ?? “La Champions è una competizione straordinaria, per andare avanti dovremo alzare ancora il nostro livello' ??? Co… - CronacheMc : VOLLEY - Per i biancorossi, che guidano il girone, domani alle 20,30 la sfida al Tours, mercoledì alle 18 l'incontr… - zazoomblog : Civitanova-Tours: data orario diretta tv e streaming Champions League 2020-2021 volley - #Civitanova-Tours:… -