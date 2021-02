Vaccino, “L’immunità di gregge in autunno è un traguardo raggiungibile” secondo Ricciardi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Aspettando fiduciosi che la campagna vaccinale acquisisca di qui ‘ad ore’ un’impennata nella tempistica, stamane il docente di Igiene all’università Cattolica (e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza), Walter Ricciardi, ha spiegato come, per avere un’immunità di gregge in autunno, “dobbiamo vaccinare 250mila persone al giorno tutti i giorni, 7 giorni alla settimana”. Ricciardi: “Da marzo potremo contare su un approvvigionamento continuo di dosi, e vaccinare 7 giorni su 7” L’esperto ha spiegato che “un approvvigionamento continuo di dosi di Vaccino anti-Covid ci sarà non tanto in questo mese, ma da marzo in poi. E soprattutto da aprile le dosi saranno sufficienti per fare una campagna di massa. E’ un’impresa davvero colossale“. Dunque, ha tenuto ad assicurare che sarà possibile ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 febbraio 2021) Aspettando fiduciosi che la campagna vaccinale acquisisca di qui ‘ad ore’ un’impennata nella tempistica, stamane il docente di Igiene all’università Cattolica (e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza), Walter, ha spiegato come, per avere un’immunità diin, “dobbiamo vaccinare 250mila persone al giorno tutti i giorni, 7 giorni alla settimana”.: “Da marzo potremo contare su un approvvigionamento continuo di dosi, e vaccinare 7 giorni su 7” L’esperto ha spiegato che “un approvvigionamento continuo di dosi dianti-Covid ci sarà non tanto in questo mese, ma da marzo in poi. E soprattutto da aprile le dosi saranno sufficienti per fare una campagna di massa. E’ un’impresa davvero colossale“. Dunque, ha tenuto ad assicurare che sarà possibile ...

