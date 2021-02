Vaccini Lazio, al via la somministrazione per gli over 80 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Questa mattina è finalmente iniziata nel Lazio la vaccinazione per gli over 80. La prima dose di questa nuova fase è stata somministrata all’Istituto Spallanzani, luogo simbolo della lotta al Covid. “C’è un clima di speranza e questa è la cosa più bella – ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti – Non è finita, ma oggi è stato un bellissimo segnale”. In questa prima giornata è prevista la somministrazione del farmaco a 3.601 anziani su un totale di circa 220mila prenotati. La Regione Lazio spera di vaccinare tutti gli ultraottantenni entro fine aprile. Molto, però, dipenderà dalle consegne da parte di Pfizer e Moderna. “Qualora ci dovesse essere un aumento delle dosi a disposizione – ha fatto sapere la Regione – verranno anticipati gli appuntamenti e aumentati i punti di somministrazione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 febbraio 2021) Questa mattina è finalmente iniziata nella vaccinazione per gli80. La prima dose di questa nuova fase è stata somministrata all’Istituto Spallanzani, luogo simbolo della lotta al Covid. “C’è un clima di speranza e questa è la cosa più bella – ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti – Non è finita, ma oggi è stato un bellissimo segnale”. In questa prima giornata è prevista ladel farmaco a 3.601 anziani su un totale di circa 220mila prenotati. La Regionespera di vaccinare tutti gli ultraottantenni entro fine aprile. Molto, però, dipenderà dalle consegne da parte di Pfizer e Moderna. “Qualora ci dovesse essere un aumento delle dosi a disposizione – ha fatto sapere la Regione – verranno anticipati gli appuntamenti e aumentati i punti di...

