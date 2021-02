Un ex bianconero potrebbe tornare alla Juventus

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Calciomercato, il clubpensa ad un ritorno di Norberto Murara Neto. Il portiere brasiliano gioca attualmente al Barcellona. Ladi Andrea Agnelli è attenta alle occasioni di calciomercato. Pavel Nedved e Fabio Paratici starebbero pensando ad un clamoroso ritorno di un ex calciatore della Juve. La dirigenza segue Norberto Murara Neto, portiere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

JuventusUn : 'Ce lo date?': #Mourinho chiama la #Juve, vuole un bianconero al #Tottenham! #Paratici disposto a.. IL NOME?… - lookingforsamu : #Calciomercato #Juventus: #Marcelo é ancora un top player oppure no? - MCalcioNews : Calciomercato Juventus: Marcelo potrebbe vestire bianconero - JManiaSite : Domani #CR7 compirà 36 anni, ma sta vivendo la sua migliore stagione in bianconero: la #Juventus pensa ad un prolun… - EvadameOne : @bozzamauro1 @Andre_Dalma e quanto lo volevi pagare il ginocchino di cristallo bianconero, che coi bonus potrebbe d… -

Netolasciare il Barcellona: sulle tracce ci sarebbe la Juventus, con il brasiliano che ha indossato la magliatra il 2015 e il 2017...Italiana per Muzaj che sbarca a Perugia per mettersi a disposizione dello staff tecnico. ... Bacchetta: ' Ingiusto anche moralmente' →anche interessarti Coronavirus, in Umbria ...Sulle sue tracce ci sarebbero i bianconeri, che valuterebbero un ipotetico ritorno di Neto a Torino. Il Barça avrebbe fissato a 15 milioni di euro il prezzo dell’estremo difens ...Neto potrebbe lasciare il Barcellona: sulle tracce ci sarebbe la Juventus, con il brasiliano che ha indossato la maglia bianconero tra il 2015 e il 2017 ...