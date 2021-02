Troppi errori nel nome di Draghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) di Gianluigi Paragone. Coi se e i ma non esce mai la stessa storia, eppure mi piacerebbe giocarci per qualche minuto. E domandare: ma se in campagna elettorale il Movimento Cinquestelle e la Lega avessero detto ai loro elettori che sarebbero stati disponibili a sostenere un governo Draghi, avrebbero ottenuto il gran consenso poi riscosso? Io credo di no. Cinquestelle e Lega (praticamente il 50% dei voti) avevano caratterizzato la loro predicazione con temi di rottura profonda rispetto al passato. Per questo, ripeto, sono stati premiati dal corpo elettorale. Pertanto oggi il parlamento è un grande equivoco. Conosco l’obizione: “Ma adesso dobbiamo salvare il Paese da una situazione d’emergenza”. C’è sempre un emergenza quando si invoca un marziano: prima era l’emergenza della crisi finanziaria, dello spread; ora c’è l’emergenza sanitaria che diventa anche ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 8 febbraio 2021) di Gianluigi Paragone. Coi se e i ma non esce mai la stessa storia, eppure mi piacerebbe giocarci per qualche minuto. E domandare: ma se in campagna elettorale il Movimento Cinquestelle e la Lega avessero detto ai loro elettori che sarebbero stati disponibili a sostenere un governo, avrebbero ottenuto il gran consenso poi riscosso? Io credo di no. Cinquestelle e Lega (praticamente il 50% dei voti) avevano caratterizzato la loro predicazione con temi di rottura profonda rispetto al passato. Per questo, ripeto, sono stati premiati dal corpo elettorale. Pertanto oggi il parlamento è un grande equivoco. Conosco l’obizione: “Ma adesso dobbiamo salvare il Paese da una situazione d’emergenza”. C’è sempre un emergenza quando si invoca un marziano: prima era l’emergenza della crisi finanziaria, dello spread; ora c’è l’emergenza sanitaria che diventa anche ...

EzioGreggio : Buon week end amici. Speriamo di andare incontro a settimane e mesi migliori. Troppa gente ha sofferto nell’ultimo… - fioreWdesign : @danielelozzi Con una gestione oculata e che funzioni nel tempo dovrebbe essere allo stesso livello. Poi Monchi vie… - UNDMofficial : New post: Intervista Crisanti: “Gestione pandemia in Italia? Da bocciare, assistito a troppi errori” - Mediagol : Manchester City, troppi errori dal dischetto. Guardiola punta sul portiere: 'Il prossimo lo faccio tirare ad Ederso… - GioRoma94 : @danielelozzi @GliEhuilibri 32 gol sono troppi, è innegabile. E non possiamo circoscrivere tutto al 'fanno errori i… -