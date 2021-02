Torna l’incubo di Ebola (Di lunedì 8 febbraio 2021) Congo, nuovo caso di Ebola. Registrato un decesso a Butembo. Le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale di Sanità. In Africa scatta nuovamente l’allarme legato alla diffusione del virus Ebola. I riflettori delle autorità sanitarie internazionali si sono spostati sul Congo, dove si registra una vittima. Si tratta di una donna morta a Butembo, moglie di un uomo che era sopravvissuto al virus. Le autorità sanitarie locali hanno avviato il tracciamento dei contatti stretti della donna e hanno sanificato gli ambienti frequentati dalla paziente. Nuovo caso di Ebola in Congo Nelle analisi sul corpo della donna, gli uomini dell’Istituto di ricerca biomedica hanno individuato la presenza del virus Ebola nell’organismo della donna e il decesso dovrebbe essere stato causato proprio dal virus. Laboratorio ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Congo, nuovo caso di. Registrato un decesso a Butembo. Le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale di Sanità. In Africa scatta nuovamente l’allarme legato alla diffusione del virus. I riflettori delle autorità sanitarie internazionali si sono spostati sul Congo, dove si registra una vittima. Si tratta di una donna morta a Butembo, moglie di un uomo che era sopravvissuto al virus. Le autorità sanitarie locali hanno avviato il tracciamento dei contatti stretti della donna e hanno sanificato gli ambienti frequentati dalla paziente. Nuovo caso diin Congo Nelle analisi sul corpo della donna, gli uomini dell’Istituto di ricerca biomedica hanno individuato la presenza del virusnell’organismo della donna e il decesso dovrebbe essere stato causato proprio dal virus. Laboratorio ...

