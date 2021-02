Torino, Mandragora calato perfettamente nel progetto di Nicola (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mandragora sembra essersi già ritagliato un ruolo di protagonista nel Torino di Davide Nicola. Il suo esordio è più che positivo Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’esordio in granata di Rolando Mandragora è stato talmente tanto naturale da non sembrare neanche un esordio. Il centrocampista ex Udinese si è calato perfettamente nel progetto di Davide Nicola costituendo al fianco di Rincon un’asse di centrocampo capace di resistere, senza cedimenti, ad una rivale complicata come l’Atalanta. RIMPIANTO GIAMPAOLO – Nel ruolo di mezzala in maglia granata Mandragora sembra essersi nuovamente ritrovato mettendo in campo una prestazione di quantità e qualità che ha spinto molti tifosi del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021)sembra essersi già ritagliato un ruolo di protagonista neldi Davide. Il suo esordio è più che positivo Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’esordio in granata di Rolandoè stato talmente tanto naturale da non sembrare neanche un esordio. Il centrocampista ex Udinese si èneldi Davidecostituendo al fianco di Rincon un’asse di centrocampo capace di resistere, senza cedimenti, ad una rivale complicata come l’Atalanta. RIMPIANTO GIAMPAOLO – Nel ruolo di mezzala in maglia granatasembra essersi nuovamente ritrovato mettendo in campo una prestazione di quantità e qualità che ha spinto molti tifosi del ...

juventusfc : Rolando Mandragora in prestito al @TorinoFC_1906: - romeoagresti : #Mandragora è arrivato a Torino e sta svolgendo le visite mediche con i granata // Mandragora has arrived in Turin… - romeoagresti : #Mandragora ha firmato il contratto che lo legherà in prestito per 18 mesi al Torino con obbligo di riscatto // Man… - infoitsport : Come sono cambiate le rose da 25: Torino, Mandragora e Sanabria novità in lista - infoitsport : Torino, Mandragora subito titolare: cambio di ruolo per Rincon -