Ternana - Casertana 5 - 1 | Lucarelli vola a +14 dal Bari

(Di martedì 9 febbraio 2021) TERNI - Manita dellanel monday night del Girone C di Serie C sulla. Nella prima frazione, rossoverdi avanti di due lunghezze grazie a Furlan e Partipilo , accorcia nel finale ...

L'ex bomber e tecnico amaranto continua a togliersi soddisfazioni con le "Fere": battuta per 5 - 1 la Casertana, volano a +14 dal Bari secondo in classaGIRONE C - La Ternana non si ferma e rifila cinque gol alla Casertana portandosi a quota 56 punti in classifica, a +14 sulla seconda . Il Bari , infatti, rimedia addirittura una sconfitta interna ...