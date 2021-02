Tennis, ATP Santiago 2021: entry list con Fabio Fognini, Caruso, Cecchinato e Mager (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ stata rilasciata oggi l’entry list di uno dei tre tornei di metà marzo del circuito maschile, e cioè l’ATP 250 di Santiago, in programma dall’8 al 14 del terzo mese dell’anno nella capitale cilena. Si tratta di un torneo con una buona storia alle spalle, ma che non si era giocato tra il 2015 e il 2019 per tornare lo scorso anno con il primo successo al livello superiore del brasiliano Thiago Seyboth Wild sul norvegese Casper Ruud. A comandare il seeding quest’anno ci sarà Fabio Fognini, iscritto al torneo insieme ad altri tre giocatori italiani: Salvatore Caruso, Marco Cecchinato e Gianluca Mager. Per quanto riguarda il ligure, si tratta di un ritorno nel luogo in cui ha vinto la finale del 2014 con l’argentino Leonardo Mayer (6-2 6-4). In ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ stata rilasciata oggi l’di uno dei tre tornei di metà marzo del circuito maschile, e cioè l’ATP 250 di, in programma dall’8 al 14 del terzo mese dell’anno nella capitale cilena. Si tratta di un torneo con una buona storia alle spalle, ma che non si era giocato tra il 2015 e il 2019 per tornare lo scorso anno con il primo successo al livello superiore del brasiliano Thiago Seyboth Wild sul norvegese Casper Ruud. A comandare il seeding quest’anno ci sarà, iscritto al torneo insieme ad altri tre giocatori italiani: Salvatore, Marcoe Gianluca. Per quanto riguarda il ligure, si tratta di un ritorno nel luogo in cui ha vinto la finale del 2014 con l’argentino Leonardo Mayer (6-2 6-4). In ...

OA_Sport : Tennis: ATP Santiago 2021, rilasciata l'entry list. Fabio Fognini guida l'elenco dei partecipanti - giorgio2181953 : @gustinicchi L'anno scorso mi sono perso gli internazionali di tennis a Roma, e mi sa che li perdo anche quest'anno… - SpelTorsten : ???? Berrettini + Caruso@2.19 ?? 4/10U #Unibet ???? Fognini -1.5 game@1.92 ?? 3/10U #Unibet ???? Berankis 3-0@1.86 ?? 3/1… - aquila7630 : Presentazione e come seguire in tv e streaming il match #Fognini-#Herbert, valevole per il 1° turno degli… - Leonard40959202 : RT @federtennis: Il Great Ocean Road Open regala a @janniksin e @stetone91 il best ranking: Sinner scavalca Sonego e si porta in 32^ posizi… -