Sindaco di Roma? Conte smentisce: “No, grazie”. Ma la strada è lunga e l’ambizione tanta (Di lunedì 8 febbraio 2021) “No, grazie”. Giuseppe Conte, intercettato per le strade del centro di Roma, smentisce la sua candidatura a Sindaco di Roma. Conte Sindaco di Roma? “No grazie” Ma non l’ipotesi di un ministero nel governo Conte. “Non è un passo facilissimo per alcuni di loro”, ha detto. “È comprensibile ci siano perplessità. Ho detto loro quel che penso. Che questo è il momento di guardare alle sofferenze delle persone, cercare di concentrarsi sul bene del paese”. Il vezzo di atteggiarsi a salvatore della patria rimane. Sulla partecipazione alla riunione del gruppo parlamentare dei 5Stelle minimizza. “È stata anche un’occasione per ringraziare tutti i parlamentari per il grande lavoro svolto, Li ho ringraziati tutti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) “No,”. Giuseppe, intercettato per le strade del centro dila sua candidatura adidi? “No” Ma non l’ipotesi di un ministero nel governo. “Non è un passo facilissimo per alcuni di loro”, ha detto. “È comprensibile ci siano perplessità. Ho detto loro quel che penso. Che questo è il momento di guardare alle sofferenze delle persone, cercare di concentrarsi sul bene del paese”. Il vezzo di atteggiarsi a salvatore della patria rimane. Sulla partecipazione alla riunione del gruppo parlamentare dei 5Stelle minimizza. “È stata anche un’occasione per ringraziare tutti i parlamentari per il grande lavoro svolto, Li ho ringraziati tutti ...

fanpage : Ultim'ora Giuseppe Conte rifiuta la candidatura a Sindaco di Roma. - repubblica : Campidoglio, Conte: 'Io sindaco di Roma? No grazie!' - MazzaferroRocco : @BimbiMeb @mariolavia Ve piacerebbe eh! Conte Sindaco di Roma. Così IV scala i sondaggi, dal 2 al 3.5%. Eh no! Deve… - lattuga99 : RT @mariolavia: Conte,”Io sindaco di Roma? No grazie”. Ma grazie a te! - pirata_21 : #Conte:'Non mi candido a sindaco di #Roma'. Mastella è inutile che insisti con queste telefonate. #Calenda -