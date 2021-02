Serie A | ecco quanto costano VAR e Goal-line technology | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Svelati irelativi ai costi per VAR esostenuti dalla LegaA.le cifre complete Il quotidiano economico MilanoFinanza ha pubblicato le cifre che la LegaA spende ogni anno per VAR e. Il contratto in scadenza al termine di questa stagione prevede una spesa totale di 3,2 milioni di euro. Nello specifico, per lavengono investiti 2,2 milioni a stagione. Il VAR costa 986 mila euro all’anno mentre per la tecnologia usata per il fuorigioco vengono spesi 75 mila euro a stagione. Leggi su Calcionews24.com