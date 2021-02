Schnitzer Motorsport | fine della corsa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Si conclude, almeno per ora, l’avventura, che va in liquidazione. La storica scuderia tedesca, partner privilegiato di BMW, sta facendo l’inventario delle sue proprietà per organizzare le vendite con cui recuperare parte delle perdite economiche. “Abbiamo il cuore a pezzi“, confessa il titolare HerbertJr a.com, “se pensiamo che siamo stati più tempo qui che a casa con le nostre famiglie. Io non faccio testo, questa è la mia casa e famiglia“. Si conclude così un’avventura durata 50 anni, caratterizzata da successi e da un forte legame con il marchio BMW. Quello stesso marchio che poi ha voltato le spalle alla scuderia, portandola all’inevitabile disastro. Perchéfinisce in ...