Salvini tra retromarce e gioco di squadra: "Leggi europee sui migranti ok, per i vaccini sì al modello Bertolaso" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Retromarcia clamorosa per il leder della Lega, Matteo Salvini, che adesso si dice disposto pure ad accettare le Leggi europee sui migranti senza storcere il naso. Sui vaccini, invece, il leghista sostiene il modello Bertolaso, garantendo che lui stesso si vaccinerà in prima persona entro l'estate. "Da 47enne aspetterò serenamente il mio turno, che penso non arriverà prima di giugno-luglio a occhio", ha detto Salvini sui vaccini, che poi sottolinea come esista "un modello lombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione e delle vaccinazioni" e che "proporremo a Draghi il modello Bertolaso".

