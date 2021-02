Resident Evil Village per PS5 'eliminerà virtualmente i caricamenti' grazie all'SSD (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sebbene Resident Evil Village sarà un titolo cross-gen, sembra che Capcom si stia assicurando di sfruttare il nuovo e più potente hardware di PS5 e Xbox Series X / S per offrire un'esperienza tecnicamente impressionante. Ad esempio, è stato precedentemente confermato che il gioco incorporerà le caratteristiche uniche del DualSense nel suo gameplay e ora gli sviluppatori hanno parlato anche di alcuni ulteriori miglioramenti. In una recente intervista con Official PlayStation Magazine (numero 185), il produttore Pete Fabiano ha affermato che Capcom sta cercando di sfruttare l'SSD di PS5 "eliminando virtualmente i tempi di caricamento per consentire ai giocatori di mantenere la sensazione di immersione". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sebbenesarà un titolo cross-gen, sembra che Capcom si stia assicurando di sfruttare il nuovo e più potente hardware di PS5 e Xbox Series X / S per offrire un'esperienza tecnicamente impressionante. Ad esempio, è stato precedentemente confermato che il gioco incorporerà le caratteristiche uniche del DualSense nel suo gameplay e ora gli sviluppatori hanno parlato anche di alcuni ulteriori miglioramenti. In una recente intervista con Official PlayStation Magazine (numero 185), il produttore Pete Fabiano ha affermato che Capcom sta cercando di sfruttare l'SSD di PS5 "eliminandoi tempi di caricamento per consentire ai giocatori di mantenere la sensazione di immersione". Leggi altro...

DrMolecola : Ho comprato Resident Evil 2 Biohazard RE:2 Deluxe Edition a 16.99€ su - Eurogamer_it : #REVillage per #PS5 tra #TempestEngine e caricamenti 'virtualmente eliminati' grazie all'SSD. - lovelyanimehd : ONE PIECE vs Resident Evil: i fan discutono della nuova antagonista del gioco Capcom - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #6: Sony Resident Evil 3 - PS4 USK18 editore Sony EUR 24.99 - carbonno14 : Mano o Fiuk tava parece um zumbi de resident evil 3 do Nintendo 64 ahhahahahah -