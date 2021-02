Pensione con Gestione Separata Inps e disoccupazione ISCRO: aliquote, massimali e minimali, ecco perché nel 2021 aumentano i contributi (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Gestione Separata Inps aggiorna minimali e massimali per il 2021. Con un’importante novità. A partire dal 1° gennaio entra infatti in vigore anche la nuova ISCRO. Un provvedimento che punta a garantire la tutela della disoccupazione anche in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti senza cassa. La misura rappresenta un’importante boccata di ossigeno per molti lavoratori che sono stati colpiti duramente dalla recessione economica seguita dalla pandemia per Covid-19. Nei fatti, la nuova tutela porterà a un ulteriore aggravio sui contribuenti, che saranno chiamati a finanziare l’assegno di welfare con un aumento dei versamenti dello 0,26%. La cassa integrazione o disoccupazione per autonomi entra quindi in funzione, pur ... Leggi su notizieora (Di lunedì 8 febbraio 2021) Laaggiornaper il. Con un’importante novità. A partire dal 1° gennaio entra infatti in vigore anche la nuova. Un provvedimento che punta a garantire la tutela dellaanche in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti senza cassa. La misura rappresenta un’importante boccata di ossigeno per molti lavoratori che sono stati colpiti duramente dalla recessione economica seguita dalla pandemia per Covid-19. Nei fatti, la nuova tutela porterà a un ulteriore aggravio sui contribuenti, che saranno chiamati a finanziare l’assegno di welfare con un aumento dei versamenti dello 0,26%. La cassa integrazione oper autonomi entra quindi in funzione, pur ...

