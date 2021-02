Papa Francesco | Next Generation Eu impegno significativo ed esempio di solidarietà

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Une undi. Cosìha descritto ilEu in occasione dell’udienza ai membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno. “Ritengol’dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri, che pur tra le difficoltà, hanno saputo mostrare che si può lavorare conper raggiungere compromessi soddisfacenti a vantaggio di tutti i cittadini – ha detto ai funzionari il Pontefice – Lo stanziamento proposto dal pianoEU rappresenta undi come la ...

Un impegno significativo e un esempio di solidarietà. Cosìha descritto il Next Generation Eu in occasione dell'udienza ai membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno. "...In questo nuovo incontro a incipit dell'anno dicon il Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede il discorso delnon poteva che partire dalla pandemia. E una per una ha ...Terzo giorno di proteste anti golpe in Myanmar. A migliaia sfidano i cannoni ad acqua della polizia per chiedere il ritorno della democrazia e la liberazione di Aung San Suu Kyi, ...Papa Francesco torna ad affacciarsi alla finestra su Piazza San Pietro per l'Angelus domenicale, dopo i lunghi mesi in cui l'emergenza Covid ...