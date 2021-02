(Di lunedì 8 febbraio 2021) Vieneto in via ufficiale ail secondo gol realizzato dall’Atalanta contro il Torino sabato scorso al minuto 19. Lo ha reso noto laA in una nota. “LaA, esaminando questa mattina tutte le immagini disponibili, dopo attenta valutazione e ricostruzione della dinamica dell’azione, ha accertato che il tiro L'articolo

enricoI00 : RT @AlfredoDeVuono: +++ Assegnato a #Gosens il gol dell'@Atalanta_BC, niente autogol di #Sirigu +++ Le Leghe @Fantacalcio dovranno rical… - AlfredoDeVuono : +++ Assegnato a #Gosens il gol dell'@Atalanta_BC, niente autogol di #Sirigu +++ Le Leghe @Fantacalcio dovranno r… - CalcioFinanza : Niente autogol di Sirigu: la Lega Serie A assegna il gol a Gosens - ilRomanistaweb : Il raddoppio è un autogol che sa ancora di più di beffa Abbiamo subito tre tiri e preso due reti. Non c’è da feste… - housesboss : @lpha_bloke Sono d'accordo, anche Karsdorp ha spesso giocato bene, forse sono troppo discontinui, Spinazzola per es… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente autogol

Decisivi l'di Silvestri e la rete di Deulofeu. Juric, getty LE PAROLE DI JURIC Il tecnico ... Oggi non ha funzionato perl'esperimento con Kalinic. Per le prossime partite utilizzeremo un ...... nel caso della seconda rete dell' Atalanta nella sfida col Torino , si tratta didi ...bonus per Gosens per il gol, autore della conclusione, e per Muriel che invece lo aveva servito con ...Un pomeriggio diverso per Luis Alberto. Il Mago è infatti stato ospite de Gli Autogol, durante la diretta pomeridiana su Twitch ...JUVENTUS ROMA PIRLO – La Roma cade a Torino, sconfitta 2-0 dalla Juventus. A sbloccare il risultato è stato Cristiano Ronaldo al 13', poi nella ripresa è arrivato l’autogol di Ibanez. Niente da fare p ...