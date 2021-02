L’impegno di Draghi per la scuola e il ricordo del riformismo di Federico Caffè (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella stagione dell’economia della conoscenza e della competizione internazionale basata su qualità e innovazione, la risorsa fondamentale su cui insistere sono le persone, il “capitale umano” di un paese che ha grande cura anche del suo “capitale sociale”, le relazioni positive fra i valori di una comunità aperta, la responsabilità civile, l’intraprendenza, L’impegno per i beni comuni, la solidarietà. Un nuovo, ambizioso orizzonte politico e culturale. Mario Draghi, incaricato di formare un nuovo governo per tirarci fuori dalla crisi tra pandemia e recessione, lo sa bene, come dimostrano le cose scritte e fatte nel corso degli anni, con intelligenza, lungimiranza, capacità di fare. Ha chiaro, per esempio, che il Recovery Fund, ha un obiettivo prioritario, verso cui muoversi con rapidità ed efficacia: la Next Generation, i nostri figli e nipoti, per i ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella stagione dell’economia della conoscenza e della competizione internazionale basata su qualità e innovazione, la risorsa fondamentale su cui insistere sono le persone, il “capitale umano” di un paese che ha grande cura anche del suo “capitale sociale”, le relazioni positive fra i valori di una comunità aperta, la responsabilità civile, l’intraprendenza,per i beni comuni, la solidarietà. Un nuovo, ambizioso orizzonte politico e culturale. Mario, incaricato di formare un nuovo governo per tirarci fuori dalla crisi tra pandemia e recessione, lo sa bene, come dimostrano le cose scritte e fatte nel corso degli anni, con intelligenza, lungimiranza, capacità di fare. Ha chiaro, per esempio, che il Recovery Fund, ha un obiettivo prioritario, verso cui muoversi con rapidità ed efficacia: la Next Generation, i nostri figli e nipoti, per i ...

