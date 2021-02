Kevin Costner | l’ultimo cowboy

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 8 febbraio 2021)è un californiano doc: è nato a Lynwood ed è cresciuto a Compton - area di Los Angeles - e ha sempre voluto fare l'attore, anche senza avere la minima connessione con il mondo del cinema. La madre era un’assistente sociale e il padre era impiegato nella compagnia elettrica. 66 anni,ha sette figli: tre con la prima moglie, l’ex compagna di università Cindy Silva, alla quale ha lasciato 80 milioni di dollari in cambio del divorzio; uno con la socialite Bridget Rooney, riconosciuto dopo un test di paternità: tre con Christine Baumgartner.matrimonio è stato celebrato in un ranch con una cerimonia western:è arrivato all'altare su un carro con pariglia. Let Him Go (2020) Diane Lane ein «Uno di ...