Jasmine Carrisi | nuovo look Tutta opera di Federico Fashion Style | com’è adesso

(Di lunedì 8 febbraio 2021)è la prima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e anche grazie al successo ottenuto con The voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici in cui ha ricoperto il ruolo di giudice insieme al suo famoso papà, oggi è uno dei volti più amati della tv. Ha infatti già dimostrato di avere talento nei panni di cantante dopo che la scorsa estate ha lanciato il suo primo singolo, Ego. Intervistata recentemente da Silvia Toffanin, a Verissimo la bellaha parlato di quanto fa male leggere fake news sui suoi familiari, giudizi gratuiti e commenti feroci. Inoltre non ha mai nascosto di sognare di partecipare al Festival di Sanremo con Al Bano in futuro ma sta già lavorando a nuovi progetti. (Continua dopo la foto) Più volte è stata ospite anche di Barbara D’Urso ed è tornata nello studio di Carmelita per prendere ...

La conduttrice si lascia immortalare in compagnia di, la figlia 19enne di Albanonata dalla relazione con Loredana Lecciso. Tailleur bianco per la padrona di casa con ...