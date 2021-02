Inter, Conte ha deciso: la scelta in vista della gara con la Juve (Di lunedì 8 febbraio 2021) Juve e Inter si giocano domani sera un posto per la finalissima di Coppa Italia. Niente ritiro stasera per la squadra nerazzurra L’Inter partirà direttamente domani alla volta di Torino. Oggi la squadra nerazzurra ha sostenuto l’allenamento di rifinitura nel pomeriggio ad Appiano Gentile, con Conte che dovrà rinunciare agli squalificati Vidal e Sanchez per la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro la Juventus. CONTINUA A LEGGERE SU JuveNTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021)si giocano domani sera un posto per la finalissima di Coppa Italia. Niente ritiro stasera per la squadra nerazzurra L’partirà direttamente domani alla volta di Torino. Oggi la squadra nerazzurra ha sostenuto l’allenamento di rifinitura nel pomeriggio ad Appiano Gentile, conche dovrà rinunciare agli squalificati Vidal e Sanchez per la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro lantus. CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

