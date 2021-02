Infermiere guarisce dal Covid | poi la tragedia

donKY_1987 : - perché questo scarto tra i “molti” che guarisce e i “tutti” che avrebbero bisogno di Lui? Quando il Medico (Lui)… -

Ultime Notizie dalla rete : Infermiere guarisce

Una vicenda, quella del piccolo, che forse conoscono in tanti, in quanto circolata sul web dopo che Jesus, l'che si è preso cura di lui durante il ricovero, ha condiviso una foto di Mateo ...Già nei giorni scorsi la sua vicenda aveva fatto il giro del web dopo che unche si prendeva cura di lui aveva condiviso sui propri canali social una foto di lui in reparto: "È il mio eroe,...Matteo Bevilacqua, l’uomo di Baronissi (Salerno) deceduto a causa del Coronavirus, dopo essere stato contagiato due volte, era un infermiere ...Contrae due volte il Covid, la prima volta è asintomatico, la seconda, invece, non gli lascia scampo. Matteo Bevilacqua muore così, dopo aver contratto per la seconda volta il ...