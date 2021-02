Ilenia sgozzata in cucina: si scava nella vita privata (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tiziana Paolocci Dubbi sulla ricostruzione fornita dai familiari. Gli inquirenti: "Le indagini sono a 360 gradi" È un continuo via vai di persone negli uffici della squadra mobile di Ravenna. Ma non c'è ancora alcun indagato per la morte di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata sabato mattina sgozzata nel garage della sua abitazione di Faenza, nel Ravennate. Ieri la polizia scientifica ha eseguito nuovi rilievi sul luogo del delitto e la procura ha affidato al medico legale, Franco Tagliaro, il compito di eseguire l'autopsia sul corpo della vittima, colpita alla gola, per capire se le siano stati inferti altri fendenti. Gli inquirenti hanno già ascoltato la figlia Arianna, l'amica di quest'ultima presente in casa al momento del delitto, l'ex marito Claudio, l'attuale compagno, la vicina di casa e alcuni amici. Una testimone l'altra mattina ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tiziana Paolocci Dubbi sulla ricostruzione fornita dai familiari. Gli inquirenti: "Le indagini sono a 360 gradi" È un continuo via vai di persone negli uffici della squadra mobile di Ravenna. Ma non c'è ancora alcun indagato per la morte diFabbri, la 46enne trovata sabato mattinanel garage della sua abitazione di Faenza, nel Ravennate. Ieri la polizia scientifica ha eseguito nuovi rilievi sul luogo del delitto e la procura ha affidato al medico legale, Franco Tagliaro, il compito di eseguire l'autopsia sul corpo della vittima, colpita alla gola, per capire se le siano stati inferti altri fendenti. Gli inquirenti hanno già ascoltato la figlia Arianna, l'amica di quest'ultima presente in casa al momento del delitto, l'ex marito Claudio, l'attuale compagno, la vicina di casa e alcuni amici. Una testimone l'altra mattina ...

