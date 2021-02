Il Maggio fiorentino torna in streaming con il concerto diretto da Mehta (Di lunedì 8 febbraio 2021) FIRENZE – Il teatro del Maggio fiorentino torna in streaming. Dall’11 febbraio (a partire dalle 20), gratuitamente per 30 giorni verrà trasmesso un “fuori programma”: il concerto sinfonico diretto dal maestro Zubin Mehta. Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) FIRENZE – Il teatro del Maggio fiorentino torna in streaming. Dall’11 febbraio (a partire dalle 20), gratuitamente per 30 giorni verrà trasmesso un “fuori programma”: il concerto sinfonico diretto dal maestro Zubin Mehta.

sacred_radio : Currently playing on Sacred Music Radio - Riccardo Muti: Orchestra Del Maggio Musicale Fiorentino - Rossini: Stabat… - mikastomorrow : non dimenticherò mai la gentilezza di Joannie nel salutarmi al Maggio Fiorentino di Firenze nel 2016. era veramente… - OperaClick : Firenze - Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: Concerto diretto da Lahav Shani - GoGoFirenze : Maggio Musicale Fiorentino: Lahav Shani in concerto #firenze #eventi -

Rifrediamo, riscoprire il quartiere fiorentino con un'app per la realtà aumentata

A maggio partirà la realizzazione dell'app in virtual reality e a giugno ci sarà la creazione e l'allestimento del percorso, a cui seguirà una festa di inaugurazione del progetto. Grazie a questa ...

