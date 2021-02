Governo: Draghi pronto a respingere l’appetito dei partiti. Il M5S teme l’emarginazione (Di martedì 9 febbraio 2021) Non si rassegnano, i partiti della vecchia maggioranza (ma più il Movimento 5 Stelle del Pd o di Leu) a perdere gran parte del loro potere e della loro influenza con il Governo Draghi. Il M5S è addirittura terrorizzato dal voto degli iscritti che uscirà dalla piattaforma Rousseau: se dovessero dire no al Governo di salvezza nazionale emarginerebbero i loro rappresentanti. Salvini candidato per un ministero Leggi su firenzepost (Di martedì 9 febbraio 2021) Non si rassegnano, idella vecchia maggioranza (ma più il Movimento 5 Stelle del Pd o di Leu) a perdere gran parte del loro potere e della loro influenza con il. Il M5S è addirittura terrorizzato dal voto degli iscritti che uscirà dalla piattaforma Rousseau: se dovessero dire no aldi salvezza nazionale emarginerebbero i loro rappresentanti. Salvini candidato per un ministero

