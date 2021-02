GF Vip, Denis Dosio si scaglia contro Signorini e il programma: “Fa male sentirsi escluso” (FOTO) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dayane Mello e la grave perdita del fratello 26enne Lucas Venerdì 5 febbraio 2021 sulla rete ammiraglia Mediaset è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. In quell’occasione il padrone di casa Alfonso Signorini ha parlato principalmente del grave lutto che ha colpito Dayane Mello. Qualche giorno fa infatti, la modella brasiliana è stata informata che suo fratello Lucas, di 26 anni, è deceduto a causa di un’incidente stradale. In trasmissione è stato dunque raccontato come l’ex compagna di Stefano Sala è venuta a conoscenza della tragica notizia, come l’ha affrontata e come hanno reagito tutti i suoi compagni d’avventura reclusi come lei nella casa più spiata d’Italia. La modella brasiliana abbraccia a distanza gli ex gieffini Immediatamente dopo il conduttore Alfonso Signorini ha fatto andare all’esterno della casa del Grande ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dayane Mello e la grave perdita del fratello 26enne Lucas Venerdì 5 febbraio 2021 sulla rete ammiraglia Mediaset è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. In quell’occasione il padrone di casa Alfonsoha parlato principalmente del grave lutto che ha colpito Dayane Mello. Qualche giorno fa infatti, la modella brasiliana è stata informata che suo fratello Lucas, di 26 anni, è deceduto a causa di un’incidente stradale. In trasmissione è stato dunque raccontato come l’ex compagna di Stefano Sala è venuta a conoscenza della tragica notizia, come l’ha affrontata e come hanno reagito tutti i suoi compagni d’avventura reclusi come lei nella casa più spiata d’Italia. La modella brasiliana abbraccia a distanza gli ex gieffini Immediatamente dopo il conduttore Alfonsoha fatto andare all’esterno della casa del Grande ...

peppe844 : #gfivip #tzvip Grande Fratello Vip, Denis Dosio contro la produzione: 'Io dimenticato...' - infoitcultura : Gli ex del GF Vip riuniti per Dayane Mello, assente Denis Dosio: “Fa male sentirsi escluso” - webbohit : Denis Dosio si sfoga sul Grande Fratello Vip: 'Fa male sentirsi escluso' – cos’è successo #GFVIP - todorov_denis : RT @Capezzone: Lo schemino dell’intellettuale progressista (e non solo): -Fino a 3 giorni fa: elogiare la #Meloni per attaccare #Salvini; -… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Dayane Mello in lutto e la protesa di Denis Dosio: 'Fa male', pesante accusa a Signorini -