Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata in onda oggi, lunedì 8 febbraio 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Daydreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni e trame delle puntata in onda su Canale 5 oggi lunedì 8 febbraio 2021. Continua l’appuntamento settimanale con le nuove puntate della soap turca Daydreamer – Le Ali del Sogno con Can Yaman. Le nuove puntate andranno in onda lunedì 8 febbraio 2021 alle 16:35 circa su Canale 5. Per questa settimana è ancora previsto, per martedì 9 febbraio, un appuntamento in prima serata alle 21:40 circa con tre puntate. Le puntate pomeridiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno dureranno circa 20 minuti (pubblicità inclusa), quelle in prima serata avranno la ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 8 febbraio 2021)– Le Ali dele trame delleinsu Canale 5. Continua l’appuntamento settimanale con le nuove puntate della soap turca– Le Ali delcon Can Yaman. Le nuove puntate andranno inalle 16:35 circa su Canale 5. Per questa settimana è ancora previsto, per martedì 9, un appuntamento in prima serata alle 21:40 circa con tre puntate. Le puntate pomeridiane di– Le Ali deldureranno circa 20 minuti (pubblicità inclusa), quelle in prima serata avranno la ...

Advertising

Giusy78136097 : 'E si scoprì che mentre lo aspettava, forse avrebbe potuto vederlo: il vento per le sue ali, la soluzione ai suoi p… - Giusy78136097 : Con il cuore spezzato, le ali dimenticarono il vento. Chi lo avrebbe aiutato a volare? Dove avrebbe trovato di nuov… - Bea_BrownGirl94 : RT @toujoursally: Se tornasse indietro vedrebbe che c'è qualcuno che lo aspetta. Il vento per le ali, la soluzione ai problemi, il rimedio… - Eatzor : RT @sihirlisil: ‘Se tornasse indietro vedrebbe che c’è qualcuno che lo aspetta. Il vento per le ali, la soluzione ai problemi, il rimedio p… - CrescenzoFilo : RT @sihirlisil: ‘Se tornasse indietro vedrebbe che c’è qualcuno che lo aspetta. Il vento per le ali, la soluzione ai problemi, il rimedio p… -