Congo, torna il virus ebola dopo la pandemia del 2020: morta una donna nel Nord Kivu (Di lunedì 8 febbraio 2021) L'Organizzazione mondiale della Sanità precisa che "non è insolito che si verifichino casi sporadici a seguito di un'epidemia grave" mentre dà notizia di una vittima di ebola in Repubblica democratica del Congo, dopo che a giugno 2020 era stata dichiarata conclusa la precedente epidemia. Il caso riguarda una donna, peraltro moglie di un sopravvissuto a ebola, che è morta a Butembo, città nella provincia del Nord Kivu, che era stata uno degli epicentri. La filiale locale dell'Istituto nazionale di ricerca biomedica ha confermato la presenza del virus nei campioni prelevati dalla donna, che si era presentata con sintomi compatibili con la malattia in un centro sanitario locale in cerca di cure.

