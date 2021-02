Concorso “Le storie di MFR2020 nate sui banchi di scuola” | proroga termini al 28 febbraio

(Di lunedì 8 febbraio 2021) "A seguito delle numerose richieste pervenute da parte delle istituzioni scolastiche interessate alla partecipazione del, la scadenza per la presentazione dei racconti o dei fumetti sulla esperienza fatta come visitatori alla manifestazione, originariamente prevista per il 31 gennaio 2021, vieneta al 282021". L'articolo .

altramente2009 : È arrivato il primo testo per l'edizione 2021 del concorso di scrittura #Pezzettini: e noi ci emozioniamo sempre co… - foolsgiuls : RT @_HighWalls_: GENTE andate a votare su insta alla pagina @/musical_cafe_ @foolsgiuls che sta partecipando al concorso e se lo merita di… - _HighWalls_ : GENTE andate a votare su insta alla pagina @/musical_cafe_ @foolsgiuls che sta partecipando al concorso e se lo mer… - Stefyts64 : RT @MakerFaireRome: +++'Le storie di #MFR2020 nate sui banchi di scuola': SCADENZA PROROGATA+++ Sei uno #studente? Hai partecipato all'VII… - TerraDiPalma : RT @ISMed_CNR: ?? Domani 5FEB 16.30 presentazione ?? Il confine tra noi. Storie migranti, antologia racconti finalisti concorso #DiMMi #migr… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso storie

Basilicata24

... la squadra di Rugby Rovigo Delta, che sarà protagonista delledisegnate a fumetti dai ... 'Quest'anno, per la prima volta, ilvedrà coinvolte non solo le scuole ma anche le Associazioni ...Ho vinto un, mi ha chiamato un regista importante come Lattuada, mio padre non voleva e ... Barbara De Rossi ha poi aggiunto: "Tutte lesono diverse, ma ci sono dei punti cardine. La ...“Tra tante storie la mia” e “Caro amico specchio”. Bisogna leggere questi due libri di Vita Rossetti, donna di Montescaglioso, per capire com’è meravigliosa la vita e come, anche di fronte a grandi di ...Festa di compleanno per Elisabetta Gregoraci ed erano presenti anche alcuni ex concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip.